Okan Buruk: 'Bir stoper daha alabiliriz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Luyindama'nın durumuna göre bir stoper transferi daha düşüneceklerini açıkladı.



Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Okan Buruk'un konuyla ilgili sözleri şöyle:



"Luyindama geldi. İzin verdik, o izinden döndü. Arap Ligi 27 Haziran'da bitti. Aramıza katıldı. Onu da görmek istiyoruz. Tüm oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Kampa giderken de bunu yaptık. Hepsi Galatasaray için bir değer. Luyindama'yı görmek istiyoruz. O bölgeye bir transfer düşünüyorduk. Luyindama'yı da gördükten sonra bir karar vereceğiz."



