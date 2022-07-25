Okan Buruk: "Bir stoper daha alabiliriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası stoper transferiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Bir stoper daha alabiliriz'
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24 Temmuz 2022 23:28
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Luyindama'nın durumuna göre bir stoper transferi daha düşüneceklerini açıkladı.

Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Okan Buruk'un konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Luyindama geldi. İzin verdik, o izinden döndü. Arap Ligi 27 Haziran'da bitti. Aramıza katıldı. Onu da görmek istiyoruz. Tüm oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Kampa giderken de bunu yaptık. Hepsi Galatasaray için bir değer. Luyindama'yı görmek istiyoruz. O bölgeye bir transfer düşünüyorduk. Luyindama'yı da gördükten sonra bir karar vereceğiz." 

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