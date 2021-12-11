Okan Buruk: "Beşiktaş ile görüşmedim"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine yeni hoca arayışları devam ederken gündemdeki isimlerden olan Okan Buruk konuştu.

Haber; Sporx.com
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Okan Buruk: 'Beşiktaş ile görüşmedim'
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11 Aralık 2021 23:02
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine yeni hoca arayışları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Okan Buruk olmuştu.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta Okan Buruk, Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş yerli adaylar arasında bulunuyor. Siyah beyazlılarda şu anda yerli hoca 1 adım önde görünüyor. Fenerbahçe derbisine yeni hocayı yetiştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi son kararını kısa süre içerisinde verecek.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Konu hakkında görüşleri sorulan Okan Buruk, Beşiktaş'la herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Rahatsızlığını atlatan Okan Buruk futbola geri dönüş yapmak isterken, siyah beyazlıların da Okan Buruk'a karşı bir ilgisinin olduğu bildirildi.

SON DURUM: ŞENOL GÜNEŞ

Trabzon'da bulunan Şenol Güneş'in ise bir teklif yapılması durumunda teklife sıcak bakabileceği vurgulandı. Öte yandan Şenol Güneş'in pazartesi ya da salı günü İstanbul'a geleceği aktarıldı.

SON DURUM: RIZA ÇALIMBAY

Rıza Çalımbay'a bir teklifin yapılmadığı, Ahmet Nur Çebi'nin istemesi durumunda Çalımbay'ın yeşil ışık yakabileceği kaydedildi.


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