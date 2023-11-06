Okan Buruk, Bayern Münih'i yıkacak planı hazırladı!

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Bayern Münih deplasmanındaki taktiğini netleştiriyor. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligdeki Kasımpaşa maçından farklı bir kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor.
İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Son lig karşılaşmasında, Kasımpaşa'ya karşı, ilk kez Nelsson ile Sanchez'i savunmanın merkezinde beraber oynatan Buruk, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı'yı çekmişti. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, bu kurgudan beklediği sonucu alamadı.
ANGELINO SOL BEKE
Nelsson'un ağır kalması ve topu oyuna sokmakta sıkıntı yaşamasıyla beraber yine esas pozisyonu sağ stoper olan Sanchez de sol stoperde eski görüntüsünden uzak kaldı. Kolombiyalı stoperin fark yaratan topu kullanma kalitesi sol stoperde ortaya çıkmamıştı. Buruk bu nedenle Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı. Abdülkerim'in de bekte oynamaktan yana mutlu olmadığı belirtildi.
ÖN HATTA TEK SORU İŞARETİ
Sarı-kırmızılılarda Bayern maçında orta alanda ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan görev yapacak. Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi'ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk'un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu öğrenildi.
İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Son lig karşılaşmasında, Kasımpaşa'ya karşı, ilk kez Nelsson ile Sanchez'i savunmanın merkezinde beraber oynatan Buruk, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı'yı çekmişti. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, bu kurgudan beklediği sonucu alamadı.
ANGELINO SOL BEKE
Nelsson'un ağır kalması ve topu oyuna sokmakta sıkıntı yaşamasıyla beraber yine esas pozisyonu sağ stoper olan Sanchez de sol stoperde eski görüntüsünden uzak kaldı. Kolombiyalı stoperin fark yaratan topu kullanma kalitesi sol stoperde ortaya çıkmamıştı. Buruk bu nedenle Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı. Abdülkerim'in de bekte oynamaktan yana mutlu olmadığı belirtildi.
ÖN HATTA TEK SORU İŞARETİ
Sarı-kırmızılılarda Bayern maçında orta alanda ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan görev yapacak. Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi'ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk'un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu öğrenildi.