Okan Buruk, Bayern Münih'i yıkacak planı hazırladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'e konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, planını hazırladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Bayern Münih'i yıkacak planı hazırladı!
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06 Kasım 2023 08:14
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Bayern Münih deplasmanındaki taktiğini netleştiriyor. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligdeki Kasımpaşa maçından farklı bir kurguyla sahaya çıkmayı planlıyor.

İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Son lig karşılaşmasında, Kasımpaşa'ya karşı, ilk kez Nelsson ile Sanchez'i savunmanın merkezinde beraber oynatan Buruk, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı'yı çekmişti. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, bu kurgudan beklediği sonucu alamadı.

ANGELINO SOL BEKE

Nelsson'un ağır kalması ve topu oyuna sokmakta sıkıntı yaşamasıyla beraber yine esas pozisyonu sağ stoper olan Sanchez de sol stoperde eski görüntüsünden uzak kaldı. Kolombiyalı stoperin fark yaratan topu kullanma kalitesi sol stoperde ortaya çıkmamıştı. Buruk bu nedenle Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı. Abdülkerim'in de bekte oynamaktan yana mutlu olmadığı belirtildi.

ÖN HATTA TEK SORU İŞARETİ

Sarı-kırmızılılarda Bayern maçında orta alanda ise Torreira'nın yanında Kaan Ayhan görev yapacak. Ön taraftaki kurguda ise Kerem-Zaha ve Icardi'ye yine forma verileceği, son forma için ise Okan Buruk'un Tete ile Ziyech arasında kararsız olduğu öğrenildi.



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