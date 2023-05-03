Okan Buruk, Başakşehir'i ezberliyor!

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'i gözüne kestirdi. Ligdeki maçı 7-0 kazansa da kupada rakibine elenmekten kurtulamayan Cimbom'un yeni bir sürprize izin vermeye niyeti yok.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Başakşehir'i ezberliyor!
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03 Mayıs 2023 10:16
Bu sezon Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık galibiyet serisiyle büyük sükse yapan Galatasaray, son 6 maçta 3 kez puan kaybetti.

Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilen, Fatih Karagümrük'le berabere kalan sarı-kırmızılı takımda şimdi gözler Başakşehir maçına çevrildi.

Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaya büyük önem veriliyor. Ligdeki ilk maçı 7-0 kazanan Cimbom, Türkiye Kupası'nda ise rakibine elenmekten kurtulamamıştı.

Ayrıca Başakşehir oynadığı son maçta Giresunspor'u 4-2 yenerek formda olduğunu gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'İ EZBERLİYOR

Bu durum teknik direktör Okan Buruk'u düşündürürken Beşiktaş derbisinin ardından yeni bir puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

Rakibinin tüm yönlerini analiz eden Buruk bugünden itibaren oyuncularına da Başakşehir'in artı ve eksilerini anlatacak. Maça konsantre olmaları için her şeyi yapacak. Galatasaray'ın rakibi karşısında yine en büyük gücü taraftarı olacak.

Saat 20.00'de başlayacak Başakşehir maçında tribünlerin tamamının dolması bekleniyor. 

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