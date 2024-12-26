Okan Buruk: 'Ayrılması yakın'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, takımdan ayrılmaları gündeme gelen Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in durumları için konuştu.
VICTOR NELSSON
Okan Buruk, Nelsson'un durumuyla ilgili, "Transfer dönemi daha başlamadı. 13 Ocak'ta başlıyor. Oraya kadar oynayacağımız önemli maçlar var. Göztepe lig, Başakşehir kupa, Başakşehir lig deplasman var o tarihe kadar. Bu süreç içerisinde ana önceliğimiz, elimizdeki oyuncuları en maksimum şekilde hazırlanmak. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Transfer konuşuluyor ara olduğu için. Şu an önceliğimiz, takıma katkı verebilecek oyuncuları kazandırmak. Asıl net kararımızı 13 Ocak'tan sonra vereceğiz. En az 2 tane oyuncu kadroya katmayı düşünüyoruz. Savunma olabilir, öne olabilir. Mevkimiz yok tam olarak. Elimizdeki oyuncuların devam etmesine ve ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor. Savunmada çok önemli oyuncularımız var. Son dönemde Nelsson çok az oynadı. O da sezona iyi başlamadı, geçen sezonun altında kaldı, süre olarak da böyle. Bir önceki sezonda bir süre yedek kalıp sonra formayı aldı. O konuda çok adaletliyim. İyi oynayan ikiliyi bozmadım, bir süre Davinson yedek kaldı. Davinson çok önemli. Nelsson'un antrenman performansını yukarı çekmesini bekliyorum. O ne istiyor, ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor. Galatasaray taraftarı, Nelsson'u çok seviyor, iki şampiyonlukta rolü var ama ben performansını yukarı çekmesini bekliyorum. En son Alkmaar maçında süre verdim." ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki teknik adam, Danimarkalı savunma oyuncusu için ayrıca, "Yerinde oynayan oyuncular da iyi oynuyorlar. Davinson var. Abdülkerim sol ayaklı. Sağ ayaklı Kaan formda. Davinson formda. Nelsson sezona da iyi başlayamadı. Biraz daha geç ritmini bulan bir oyuncu Nelsson. Saha içinde oynadığı maçlarda hep şanssızlıklar da oldu. Tam olarak ne kendi performansını tam olarak gösterebildi ne biz onu görebildik. Değişik sistemler üzerinde de oynadık. 3'lü, 4'lü savunma oynadık. 3'lü savunmada tercih ettiğimiz maçlar oldu Nelsson'u. Değerli bir oyuncu. Antrenman temposunu yukarı çekmesi gerekiyor. Kendi formunu bulacağından eminim. Çok ekstra çalışmalar yapıyor. Maçtan sonra, tesiste antrenmandan sonra koşuyor ama antrenman sırasında toplu antrenman daha önemli." sözlerini sarf etti.
HAKIM ZIYECH
Başarılı teknik adam, Hakim Ziyech için, "Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra Hakim Ziyech başka takımlarla görüşecek. Hakim Ziyech dünya çapında bir oyuncu. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarında vücut dili iyi olmayabiliyor, bazısı içinde bazısı dışarıya yaşıyor. Açık olan bir şey var, oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın olması. Net olan şey bu." dedi.
Okan Buruk, takımdan ayrılmaları gündeme gelen Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in durumları için konuştu.
VICTOR NELSSON
Okan Buruk, Nelsson'un durumuyla ilgili, "Transfer dönemi daha başlamadı. 13 Ocak'ta başlıyor. Oraya kadar oynayacağımız önemli maçlar var. Göztepe lig, Başakşehir kupa, Başakşehir lig deplasman var o tarihe kadar. Bu süreç içerisinde ana önceliğimiz, elimizdeki oyuncuları en maksimum şekilde hazırlanmak. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Transfer konuşuluyor ara olduğu için. Şu an önceliğimiz, takıma katkı verebilecek oyuncuları kazandırmak. Asıl net kararımızı 13 Ocak'tan sonra vereceğiz. En az 2 tane oyuncu kadroya katmayı düşünüyoruz. Savunma olabilir, öne olabilir. Mevkimiz yok tam olarak. Elimizdeki oyuncuların devam etmesine ve ayrılmasına göre de şekillendirmemiz gerekiyor. Savunmada çok önemli oyuncularımız var. Son dönemde Nelsson çok az oynadı. O da sezona iyi başlamadı, geçen sezonun altında kaldı, süre olarak da böyle. Bir önceki sezonda bir süre yedek kalıp sonra formayı aldı. O konuda çok adaletliyim. İyi oynayan ikiliyi bozmadım, bir süre Davinson yedek kaldı. Davinson çok önemli. Nelsson'un antrenman performansını yukarı çekmesini bekliyorum. O ne istiyor, ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor. Galatasaray taraftarı, Nelsson'u çok seviyor, iki şampiyonlukta rolü var ama ben performansını yukarı çekmesini bekliyorum. En son Alkmaar maçında süre verdim." ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki teknik adam, Danimarkalı savunma oyuncusu için ayrıca, "Yerinde oynayan oyuncular da iyi oynuyorlar. Davinson var. Abdülkerim sol ayaklı. Sağ ayaklı Kaan formda. Davinson formda. Nelsson sezona da iyi başlayamadı. Biraz daha geç ritmini bulan bir oyuncu Nelsson. Saha içinde oynadığı maçlarda hep şanssızlıklar da oldu. Tam olarak ne kendi performansını tam olarak gösterebildi ne biz onu görebildik. Değişik sistemler üzerinde de oynadık. 3'lü, 4'lü savunma oynadık. 3'lü savunmada tercih ettiğimiz maçlar oldu Nelsson'u. Değerli bir oyuncu. Antrenman temposunu yukarı çekmesi gerekiyor. Kendi formunu bulacağından eminim. Çok ekstra çalışmalar yapıyor. Maçtan sonra, tesiste antrenmandan sonra koşuyor ama antrenman sırasında toplu antrenman daha önemli." sözlerini sarf etti.
HAKIM ZIYECH
Başarılı teknik adam, Hakim Ziyech için, "Hakim Ziyech ile konuştuk. Rakipleri Yunus, Barış, Sallai formda. Aldığı süreden mutsuz olduğunu söyledi. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra Hakim Ziyech başka takımlarla görüşecek. Hakim Ziyech dünya çapında bir oyuncu. Bu tür oyuncuların yedek kaldıklarında vücut dili iyi olmayabiliyor, bazısı içinde bazısı dışarıya yaşıyor. Açık olan bir şey var, oynamadığı için mutsuz ve ayrılmaya yakın olması. Net olan şey bu." dedi.