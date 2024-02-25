Okan Buruk, Avrupa'dan elenmenin sebebini buldu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, Avrupa'dan elenmenin en büyük sebebi olarak yoğun fikstürü görüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Avrupa'dan elenmenin sebebini buldu
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25 Şubat 2024 10:01
Sparta Prag deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle Avrupa serüveni sona eren Galatasaray'da son yıllarda hiç de alışık olunmayan fikstürün yarattığı olumsuzluk üzerinde duruluyor.

FİKSTÜR ÜZERİNDE DURULDU

Okan Buruk ve ekibine göre 42 maçlık maraton futbolcuları fiziksel ve mental yönden yıprattı. Bu yıpranmanın Prag deplasmanında olduğu gibi düşüşlere yol açtığı görüşüne varıldı.

42 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Galatasaray bu sezon ligde 26 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Avrupa'da 14 maça çıkan sarı-kırmızılı takım 7 kez kazanırken 4 defa yenilgiyle, 3 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Cim-Bom kupada çıktığı 2 maçı ise kazandı.



 
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