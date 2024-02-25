Okan Buruk, Avrupa'dan elenmenin sebebini buldu

Sparta Prag deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle Avrupa serüveni sona eren Galatasaray'da son yıllarda hiç de alışık olunmayan fikstürün yarattığı olumsuzluk üzerinde duruluyor.
FİKSTÜR ÜZERİNDE DURULDU
Okan Buruk ve ekibine göre 42 maçlık maraton futbolcuları fiziksel ve mental yönden yıprattı. Bu yıpranmanın Prag deplasmanında olduğu gibi düşüşlere yol açtığı görüşüne varıldı.
42 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET
Galatasaray bu sezon ligde 26 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Avrupa'da 14 maça çıkan sarı-kırmızılı takım 7 kez kazanırken 4 defa yenilgiyle, 3 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Cim-Bom kupada çıktığı 2 maçı ise kazandı.
FİKSTÜR ÜZERİNDE DURULDU
Okan Buruk ve ekibine göre 42 maçlık maraton futbolcuları fiziksel ve mental yönden yıprattı. Bu yıpranmanın Prag deplasmanında olduğu gibi düşüşlere yol açtığı görüşüne varıldı.
42 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET
Galatasaray bu sezon ligde 26 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Avrupa'da 14 maça çıkan sarı-kırmızılı takım 7 kez kazanırken 4 defa yenilgiyle, 3 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. Cim-Bom kupada çıktığı 2 maçı ise kazandı.