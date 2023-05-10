Okan Buruk atkıyı taktı, akım başladı

Başakşehir maçını sarı-kırmızı atkıyla takip eden Okan Buruk'un bu hareketi, taraftarların büyük beğenisini aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk atkıyı taktı, akım başladı
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10 Mayıs 2023 11:08
Başakşehir maçını saha kenarında sarı-kırmızı atkıyla takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu hareketi, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.

49 yaşındaki çalıştırıcının bu atkıyı motivasyon amaçlı taktığı öğrenilirken, bizzat gidip seçtiği bildirildi. Çocukluktan beri sarı-kırmızı renklere gönül veren Okan Buruk, Galatasaray altyapısından yetişmiş ve futbolcu olarak 7 şampiyonluk görmüştü. Buruk, teknik adam olarak da aynı başarıyı elde etmeye çok yakın.  

 
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