Okan Buruk, Antalyaspor'a kaybetmedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor karşısındaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor. 50 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibine karşı 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Antalyaspor'a kaybetmedi!
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25 Şubat 2024 10:31
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a mağlup olmadı.

Okan Buruk, Akdeniz temsilcisine karşı Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 11 maça çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a karşı ise 7 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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