Okan Buruk: "Angelino ve 7-8 alternatif var"

Okan Buruk, Galatasaray'ın sol bek transfer gündemiyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Okan Buruk: 'Angelino ve 7-8 alternatif var'
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04 Temmuz 2023 00:39
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 00:45
Galatasaray'ın merakla beklenen sol bek transferiyle ilgili Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Spor Gecesi programında konuşan Okan Buruk, gündeme en çok gelen isim olan Angelino'nun takip ettikleri isimlerden biri olduğunu söyledi. Buruk ayrıca sol bekte 7-8 alternatifleri olduğunu da açıkladı.

İşte Okan Buruk'tan Angelino ve sol bek açıklaması:

"Sol bekte 7-8 oyuncu var listemizde. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Ofansif olarak güçlü bir oyuncu. Başakşehir'de bize karşı oynadı, 2 gol attı. Ofansif yönde çok etkili bir oyuncu. Duran top da etkili kullanan bir oyuncu. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. Orada birçok alternatimiz var."

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