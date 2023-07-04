Okan Buruk: 'Angelino ve 7-8 alternatif var'

Galatasaray'ın merakla beklenen sol bek transferiyle ilgili Okan Buruk'tan açıklama geldi.
Spor Gecesi programında konuşan Okan Buruk, gündeme en çok gelen isim olan Angelino'nun takip ettikleri isimlerden biri olduğunu söyledi. Buruk ayrıca sol bekte 7-8 alternatifleri olduğunu da açıkladı.
İşte Okan Buruk'tan Angelino ve sol bek açıklaması:
"Sol bekte 7-8 oyuncu var listemizde. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Ofansif olarak güçlü bir oyuncu. Başakşehir'de bize karşı oynadı, 2 gol attı. Ofansif yönde çok etkili bir oyuncu. Duran top da etkili kullanan bir oyuncu. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. Orada birçok alternatimiz var."
Spor Gecesi programında konuşan Okan Buruk, gündeme en çok gelen isim olan Angelino'nun takip ettikleri isimlerden biri olduğunu söyledi. Buruk ayrıca sol bekte 7-8 alternatifleri olduğunu da açıkladı.
İşte Okan Buruk'tan Angelino ve sol bek açıklaması:
"Sol bekte 7-8 oyuncu var listemizde. Angelino tabii ki, iyi oyunculardan biri. Ofansif olarak güçlü bir oyuncu. Başakşehir'de bize karşı oynadı, 2 gol attı. Ofansif yönde çok etkili bir oyuncu. Duran top da etkili kullanan bir oyuncu. Birçok oyuncu var listemizde. Bu oyuncular boşta değil, kulüpleri var. Orada birçok alternatimiz var."
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