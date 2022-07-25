Okan Buruk: "Ali Akman için teklif yaptık"

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Türk forvet Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a teklif yaptıklarını doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Ali Akman için teklif yaptık'
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24 Temmuz 2022 23:38
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Türk oyuncu Ali Akman için teklif yaptıklarını doğruladı.

İşte Okan Buruk'un Ali Akman sözleri:

"Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok." 

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