Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Karagümrük karşısında galibiyet beklediğini söyledi.



Alanya maçının geride kaldığını ifade eden genç çalıştırıcı, "Haksız şekilde 2 puan kaybettik ama artık toparlanmamız gerekiyor. Karagümrük zorlu bir takım ve herkesin iki kişilik oynamasını bekliyorum" dedi.



KART GÖRMEYİN!



Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde formasını giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncusuyla özel olarak konuşup dikkatli olmaları ve kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.



