Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takibi bıraktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın kendisi için yaptığı açıklamalar sonrası flaş bir hamlede bulundu.

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Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takibi bıraktı!
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02 Ekim 2024 17:21
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın kendisi için yaptığı açıklamalar sonrası flaş bir hamle yaptı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı.

Okan Buruk ve Acun Ilıcalı'nın geçmişten gelen bir dostluğunun olduğu biliniyordu.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI

Acun Ilıcalı yaptığı açıkalamada, "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış." ifadelerini kullanmıştı.


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