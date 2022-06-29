Okan Buruk'a tam destek: 'Kimi istiyorsan alalım'

Galatasaray'da resmen işbaşı yapan Okan Buruk'un, sezonun ilk antrenmanından önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yöneticilerle yaptığı kritik zirvenin detayları ortaya çıktı.



Başkan Dursun Özbek, futbolu yöneten Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Buruk'un ilk kez bir araya geldiği zirvede transferler masaya yatırıldı.



48 yaşındaki başarılı çalıştırıcının takımdaki sıkıntılı, takviye yapılması gereken bölgeleri anlattığı belirtildi.



MARCAO'DAN GELİR



Edinilen bilgiye göre Aslan'ın hocası; Özbek'in "Kimi istiyorsan alalım" şeklindeki sözlerinin ardından bir yabancı stoper, bir yerli sağ bek, bir ön libero, bir iki yönlü orta saha, bir 10 numara, bir de sağ kanat talebinde bulundu.



Forvet hattı için ise eldeki oyuncuların durumuna göre karar verilecek. Marcao'nun satışından gelecek para da hesaba katıldığında 40 milyon Euro'yu aşan bir transfer bütçesi olan sarı-kırmızı yönetim, ince eleyip sık dokuyarak transferleri bitirecek.





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