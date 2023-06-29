Okan Buruk'a sürpriz öneri: Wout Weghorst

Galatasaray'da santrfor çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan Mauro Icardi'yi takımda tutmak adına her şeyi yapıyor.
Hücum hattını güçlendirmek için Icardi'ye ek isimler üzerinde de duruluyor. Teknik patron Okan Buruk, takımının oyununa çeşitlik katma adına pivot santrfor özelliklerine sahip bir golcü istedi.
Hem skorer hem oyun kurucu bir santrfor isteyen Buruk, Süper Lig'den tanıdık iki ismi liste başına çekti.
SON SÖZ BURUK'TA
Sözcü'nün haberine göre; Adaylardan ilki, Beşiktaş'ta 18 maçta 9 gol - 4 asistle oynayan Wout Weghorst...
Süper Lig'e kısa sürede uyum sağlayan 1.97'lik Hollandalı, sezon ortasında Manchester United'a gitmiş ancak sezonun bitmesiyle Burnley'e geri dönmüştü.
İkinci alternatif ise Okan Buruk ile Rizespor'da çok başarılı olan Vedat Muriqi. 1.94'lük santrfor Mallorca'da geçen sezon 37 maçta 16 gol-4 asistle oynadı. İki oyuncu için de girişimde bulunulacak. Buruk son sözü söyleyecek.
Hücum hattını güçlendirmek için Icardi'ye ek isimler üzerinde de duruluyor. Teknik patron Okan Buruk, takımının oyununa çeşitlik katma adına pivot santrfor özelliklerine sahip bir golcü istedi.
Hem skorer hem oyun kurucu bir santrfor isteyen Buruk, Süper Lig'den tanıdık iki ismi liste başına çekti.
SON SÖZ BURUK'TA
Sözcü'nün haberine göre; Adaylardan ilki, Beşiktaş'ta 18 maçta 9 gol - 4 asistle oynayan Wout Weghorst...
Süper Lig'e kısa sürede uyum sağlayan 1.97'lik Hollandalı, sezon ortasında Manchester United'a gitmiş ancak sezonun bitmesiyle Burnley'e geri dönmüştü.
İkinci alternatif ise Okan Buruk ile Rizespor'da çok başarılı olan Vedat Muriqi. 1.94'lük santrfor Mallorca'da geçen sezon 37 maçta 16 gol-4 asistle oynadı. İki oyuncu için de girişimde bulunulacak. Buruk son sözü söyleyecek.