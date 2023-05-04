Okan Buruk'a Şenol Güneş sitemi! 'Hırsına ve öfkene el freni çekeceksin'

Süper Lig'in 32'nci haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi zirve yarışını doğrudan etkiledi. Milliyet Gazetesi yazarlarından Bilal Meşe, mücadele içerisinde Okan Buruk ile Şenol Güneş arasındaki tartışmadan bahsetti. Bilal Meşe, Okan Buruk'a sitemde bulunurken çarpıcı ifadeler kullandı.



İşte Bilal Meşe'nin "Güneş'i şikayet etmek Buruk'a hiç yakışmadı" başlıklı o yazısı...



"Bu oyunda yerlici, yani teknik direktör konusunda Türk hocalardan yana olduğumu cümle alem biliyor. Tüm olumsuz eleştirelere karşın düşüncemden bir milim taviz vermedim. Yabancıların cirit attığı ülkemizde yerli hocalarımıza sahip çıkmanın hata olduğunu bana kimse anlatamaz.



Ahhh güzel adam Okan Buruk hocam ahhh! Seni iyi tanıyorum, özellikle oyunculuğunda hep başarı peşinde koştun, hırsını da iyi biliyoruz. Ancak artık teknik adamsın, sorumlulukların bir kat daha arttı, hırsına ve öfkene el freni çekeceksin. Kenarda takımına ve oyuna odaklanacaksın yanılıyor muyum Aksi taktirde hatalara da davetiye çıkarırsın!



Derbi maçta Şenol Güneş hocamızı dördüncü hakeme şikayet etme konusuna gelelim. Durup dururken gerginliğin fitilini ateşliyorsun! Bizim genlerimizde büyüğüne, küçüğüne saygı ve sevgi vardır. Şikayet ettiğin Güneş'le yollarınız özellikle A Milli Takım'da çok kesişti, o senin büyüğün saygı ve sevgiyi hak ediyor, şikayeti değil! Biliyorum ki Okan hoca da hatasını geç de olsa anladı, gitti, sahaya girdi, Güneş hocayı kutladı. Bir de şu öfkeni kontrol edebilirsen ne iyi olacak!"





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