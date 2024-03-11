Okan Buruk'a 45 dakika yetiyor!

Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, ligin ikinci yarısında oynanan 5 karşılaşmanın ilk devresinde takımının gösterdiği performansı üst seviyeye çıkardı.Sivas, Kayseri, Trabzon, İstanbul ve G.Antep FK maçlarının ilk 45 dakikasında avantajlı bir skor yakalayamayan, ya da lehine olan oyunu ikinci yarıda koruyamayan Sarı-Kırmızılılar, son 6 mücadelede bu sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Okan Buruk'un öğrencileri; Samsun ve Başakşehir maçlarında 2-0, A.Gücü karşısında 3-0, Antalyaspor karşılaşmasında ise 2-1'lik skorla ilk yarıda öne geçti ve 90 dakikayı bu sonuçlarla tamamladı.Sarı kırmızılı takım, bu formülü Beşiktaş derbisinde de uygulayarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın 2'nci dakikasında Musrati'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın geri kalanında disiplinli bir oyun ortaya koyarak kazanan taraf oldu.Süper Lig'de son olarak Rizespor'u ağırlayan Cim-Bom, bu mücadeleye de hızlı başlayarak ilk yarıyı 4-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda gelen gollerle birlikte sahadan 6-2 galip ayrıldı. Buruk, yarışta son haftalara girilirken, maçları ilk yarıda koparmak ve oyun içerisinde stres yaşamak istemiyor.