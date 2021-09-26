Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getirecek golleri 25, 55 ve 75. dakikalarda Stefano Okaka attı. Fenerbahçe'ye karşı da galibiyet golünü atan Okaka, böylece 4 gol attığı 2 iç saha maçında takımına 6 puan kazandırdı.



Rizespor'u konuk ettiği hiçbir lig maçını kaybetmeyen Başakşehir, son 2 iç saha maçını kazanarak ligde 6 puana yükseldi. Rizespor ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.



Başakşehir, gelecek hafta Karagümrük'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Alper Potuk'un savunma arkasına ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içinde Alper Potuk'un ayağında fazla tuttuğu topa dokunan Okaka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine ceza sahası dışından Alberk Koç'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada soldan gelişen atakta Deniz Türüç'ün yandan pasında Okaka topun üzerinden atladı. Arkadan bindirme yapan Visca savunmadan önce ceza sahası içinde kontrol ettiği topla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Visca'nın şutunda Gökhan'ın müdahale ettiği topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

55. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

58. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

61. dakikada Gökhan'ın savunma arkasına uzun topuna hareketlenen Bolasie'nin sağ çaprazdan şutunda, top üstten dışarı gitti.

67. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı sürdükten sonra ara pasıyla topu Okaka ile buluşturdu. Okaka'nın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Gökhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

71. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alper, Pohjanpalo ile yaptığı verkaçla içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in yakın direğe şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Sağdan sıfıra inen Visca'nın ortasında Okaka, altıpasın gerisinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı: 3-0.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 80 Zulj), Visca (Dk. 90+1 Emre Kaplan), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ponck), Deniz Türüç (Dk. 72 Chadli), Okaka (Dk. 80 Atabey Çiçek)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan (Dk. 64 Sabo), Alper Potuk (Dk. 85 Dokovic), Boyd (Dk. 64 Umar), Dabo, Bolasie (Dk. 64 Pohjanpalo), Remy (Dk. 76 Deniz Hümmet)

Goller: Dk. 25, Dk. 55 ve Dk. 75 Okaka (Medipol Başakşehir)







