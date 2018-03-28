Okafor: "Sixers yüzünden kondisyonum düştü"

Brooklyn Nets'in yeni uzunu Jahlil Okafor, takıma gelmesi sonrası farkettiği düşük kondisyonundan ötürü eski takımı Philadelphia 76ers'ı suçladı.



Nets'e geldiğinden beri yalnızca bir maçta (Toronto Raptors) forma giyen Okafor, Sixers'da uzun süre benchte kalmasının, kondisyonunu olumsuz etkilediği düşüncesinde.



Okafor, durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Nerede olduğunuzu pek bilmiyorsunuz. Doğu'nun en iyi takımlarından birine karşı oynamak güzel bir test oldu. Çoğu adam sezon ortası formundayken, ben sezon başında gibi hissediyorum, çünkü gerçek anlamda çok oynamadım. Çoğu adama bu alanda yetişmem gerekiyor."



"İşte bu yüzden burada benimle gerçek anlamda ilgilennen, gerçek bir NBA koç personeliyle olmaktan mutluyum. Philly'deyken bu işleri kendim halletmeye çalışıyordum. Sekizinci sınıftan beri çalıştığım özel bir antrenörüm vardı. Ama NBA'deki personelle çalışınca farklı bir seviyede oluyor."



Raptors'a karşı 23 dakika süre almış olan Okafor, 10 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalma istatistiklerine ulaşmıştı.



