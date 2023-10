OK Bosna Sarajevo'dan tarihi başarı

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda son günün ilk maçında Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya ekibi OK Univerzitet vo Tetovo'yu 3-0 yendi.



OK Bosna Sarajevo, bu galibiyetle turnuvayı 5'inci sırada tamamladı.



Salon: Cengiz Göllü



Hakemler: Milan Milosevic (Sırbistan), Asiye Tuzkan



OK Bosna Sarajevo: Merdanovic, Spahic, Hajdarevic, Merdanovic, Abdulahovic, Begic (Prguda, Hasanovic, Corbo, Causevic)



OK Univerzitet vo Tetovo: Veseli, Stoshikj, Shape, Islami, Simovski, Andonov (Hristovski)



Setler: 25-18, 25-18, 25-20



Süre: 64 dakika (21, 21, 22)