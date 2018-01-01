OHM'de koç değişikliği!

Sezon öncesi çok iddialı transferler yaparak lige başlayan, fakat 3 haftada sadece 3 galibiyet alarak beklentinin altında bir performans sergileyen OHM ekibi, koç mevkisineanalist pozisyonunda görev alan ""u renklerine bağladı.2 sezonduranalist olarak görev yapan,veşampiyonluğu bulunan, sezonun geri kalanındagörev alacak