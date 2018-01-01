OHM'de koç değişikliği!

OyunHizmetleri E-spor, koç pozisyonuna İbrahim "Doctor" Karaaslan'ı transfer etti!


Sezon öncesi çok iddialı transferler yaparak lige başlayan, fakat 3 haftada sadece 3 galibiyet alarak beklentinin altında bir performans sergileyen OHM ekibi, koç mevkisine 1907 Fenerbahçe'nin analist pozisyonunda görev alan "Doctor"u renklerine bağladı.

2 sezondur 1907 Fenerbahçe'de analist olarak görev yapan, TBF ve Rift Rivals şampiyonluğu bulunan Doctor, sezonun geri kalanında OyunHizmetleri'nde görev alacak

Haberi Yazan: Yunus Emre "Dr Acheron" Civelek
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