OHM'de koç değişikliği!
OyunHizmetleri E-spor, koç pozisyonuna İbrahim "Doctor" Karaaslan'ı transfer etti!
Sezon öncesi çok iddialı transferler yaparak lige başlayan, fakat 3 haftada sadece 3 galibiyet alarak beklentinin altında bir performans sergileyen OHM ekibi, koç mevkisine 1907 Fenerbahçe'nin analist pozisyonunda görev alan "Doctor"u renklerine bağladı.
2 sezondur 1907 Fenerbahçe'de analist olarak görev yapan, TBF ve Rift Rivals şampiyonluğu bulunan Doctor, sezonun geri kalanında OyunHizmetleri'nde görev alacak
Haberi Yazan: Yunus Emre "Dr Acheron" Civelek
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