Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla depremin vurduğu 10 ilde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay) Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan etti.



Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi, 3 ay süreyle geçerli olacak.



GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?



"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor.



Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor.



Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.



Olası afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tespitinde dikkate alınan diğer kriterler ise şöyle:



* Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,



* Tarım ürünlerinden en az üçte birinin zarar görmüş olması,



* Büyük ve küçükbaş hayvanın telef olması,



* O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,



* O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,



* Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.



* Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.



* Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.



* Yönetmelikte bölgedeki kişilerin, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi öngörülüyor, Kamu personeline de düzenli bir şekilde yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılıyor.



* Bölgedeki her bir ailenin, her bir bireyinin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendiriliyor.



* Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödeniyor, binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildiriliyor. Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



"OHAL ile ilgili TBMM'de 3 ay süreli ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak adımı attım, Resmi Gazete'de yayınlandı. TBMM'de yapılacak oylama ile OHAL yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tefecilere, fitne gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Marketleri, alışverişmerkezlerini yağmalamalar oluyor. OHAL ile buna devlet müdahale edecek.



Halkımıza gerekli güveni ve desteği verdikleri için teşekkür ederim. Endişe etmeyin, biz bugüne kadar Van'daki devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl, Malatya, Elazığ'da bu depremleri nasıl atlattıysak, İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp binaları süratli yaparak sahiplerine verdiysek, ümitsiz olmayın... 10 ilde de bunu yapacağız. Konutları sahiplerine teslim edeceğiz."





