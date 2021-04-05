Oğuzhan'dan Hollanda'da camiye 192 bin TL destek

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşleri'ne bağlı Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan'dan Hollanda'da camiye 192 bin TL destek
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05 Nisan 2021 09:58
Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
Hollanda'nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşleri'ne bağlı Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan büyük destek geldi.

Hollanda'nın Zaandam kentinde doğan Oğuzhan Özyakup, dersliklerin de yapılacağı cami için başlatılan kampanyaya 20 bin Euro (192 bin TL) bağışta bulunurken bu destek alkış aldı.



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