Oğuzhan'dan Hollanda'da camiye 192 bin TL destek

Hollanda'nın Krommenie kentinde yapılması planlanan Diyanet İşleri'ne bağlı Anadolu Camii için başlatılan kampanyaya Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'tan büyük destek geldi.



Hollanda'nın Zaandam kentinde doğan Oğuzhan Özyakup, dersliklerin de yapılacağı cami için başlatılan kampanyaya 20 bin Euro (192 bin TL) bağışta bulunurken bu destek alkış aldı.



