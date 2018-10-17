Oğuzhan ve Lens'in gözü ilk 11'de

Beşiktaş'ın Konyaspor'la oynadığı lig mücadelesine sonradan dahil olup 2 gole katkı sağlayan Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens, pazar günü Göztepe'yle deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesinde görev bekliyor...
Teknik direktör Şenol Güneş'in de hafta sonunda oynanacak mücadelede ön liberoda Atiba Hutchinson'la birlikte Oğuzhan'ı görevlendirip sol kanatta da Lens'e forma vermeyi planladığı belirtildi.
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Teknik direktör Şenol Güneş'in de hafta sonunda oynanacak mücadelede ön liberoda Atiba Hutchinson'la birlikte Oğuzhan'ı görevlendirip sol kanatta da Lens'e forma vermeyi planladığı belirtildi.
Beşiktaş'ta hangi bölgelere ihtiyaç var?
Bir kullanıcımızın kadrosu
Sen de kur, paylaş
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