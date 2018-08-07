Oğuzhan Tükenmez kimdir, neden hayatını kaybetti? Oğuzhan Tükenmez kaç yaşındaydı?

Oğuzhan Tükenmez, trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki Oğuzhan Tükenmez kimdir? Oğuzhan Tükenmez hangi dizi ve filmlerde oynadı? Oğuzhan Tükenmez nereli? Oğuzhan Tükenmez kaç yaşında vefat etti?

07 Ağustos 2018 02:52
Oğuzhan Tükenmez kimdir, neden hayatını kaybetti? Oğuzhan Tükenmez kaç yaşındaydı?
Oğuzhan Tükenmez hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce Kiralık Aşk dizisinde rol alan ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Oğuzhan Tükenmez bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Oğuzhan Tükenmez neden hayatını kaybetti? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
OĞUZHAN TÜKENMEZ HAYATINI KAYBETTİ
Kiralık Aşk dizisinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez'in, trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. 21 yaşındaki genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Acı haberi oyuncu Onur Büyüktopçu Twitter hesabından duyurdu. Büyüktopçu, "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı.

ONUR AKAY'DAN AÇIKLAMA

Bu kahreden olayı Sanatçı Onur Akay ve aynı dizide rol aldığı Onur Büyüktopçu duyurdu.

Akay, konuya ilişkin, "Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli'de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerinin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi'nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor" açıklamasını yaptı.



ONUR BÜYÜKTOPÇU'DA DUYURDU

Büyüktopçu ise Twitter hesabından "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

OĞUZHAN TÜKENMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oğuzhan Tükenmez, 1996 yılında dünyaya geldi. Lise son sınıftayken modellik ve oyunculuk yapmaya başladı. Star TV'de yayınlanan , başrollerini Elçin Sangu ve Baruş Arduç'un rol aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde "Ozan" karakterini canlandırdı. Oğuzhan Tükenmez, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kiralık Aşk dizisindeki ekip arkadaşı Onur Büyüktopçu Twitter hesabından "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.

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