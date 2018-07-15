Oğuzhan, Töre ve Tolgay, Guti'ye emanet!

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Şampiyonluk ve Devler Ligi bileti kaçınca kadroda küçülmeye gitmek durumunda kalanmevcut isimlerden maksimum verim almak adına çalışmalar hız kazandı. İlhan Mansız ile birlikte yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Guti, siyah-beyazlıların orta sahasına ince dokunuşlar yapacak.Futbolculuk kariyerinde Real Madrid formasıyla 2. bölgede fark yaratan isim olan İspanyol efsane, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Gökhan Töre'ye sınıf atlatmak istiyor.Avusturya'daki yeni sezon hazırlık kampında gözlerini bu üçlünün üzerinden ayırmıyor Guti.Söz konusu isimlerle yakın ilişkiler kuran Guti, antrenmanlarda oyunculara neler yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor. Futbolcular da kendilerini geliştirmek adına çok çaba harcayan Guti'nin özverisinden çok memnun.