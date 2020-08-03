Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi

Feyenoord'la kiralık sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi netleşti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi
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03 Ağustos 2020 12:34
Beşiktaş'ta 2015-16 ve 2016-17 sezonunda şampiyonluklar yaşayan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

Geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, yeni kampına katılaca.

Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi.

Milli futbolcu, 10 Ağustos'tan itibaren Ümraniye'de siyah-beyazlılarla antrenmanlara başlayacak.



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