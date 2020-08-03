Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'a dönüş tarihi

Beşiktaş'ta 2015-16 ve 2016-17 sezonunda şampiyonluklar yaşayan Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.
Geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, yeni kampına katılaca.
Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi.
Milli futbolcu, 10 Ağustos'tan itibaren Ümraniye'de siyah-beyazlılarla antrenmanlara başlayacak.
Geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, yeni kampına katılaca.
Ozzie'nin, Hollanda'da sezonun pandemiden dolayı erken tescil edilmesinin ardından sözleşme süresi sona erdi.
Milli futbolcu, 10 Ağustos'tan itibaren Ümraniye'de siyah-beyazlılarla antrenmanlara başlayacak.