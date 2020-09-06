Oğuzhan Özyakup'tan eskiye dönüş

Sergen Yalçın'ın bu sezon en güvendiği isimlerden birisi olan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş dönemindeki ilk şampiyon olunan sezonda gösterdiği performansı hazırlık sürecinde sahaya sürüyor… Antalyaspor karşısında 2 golün asistini yapan Ozi, kendisine çok güvenen Yalçın'a, "11'e ilk beni yaz" mesajı veriyor.



'TEKLİFLERİ GİZLEYEMEM'



Forvet listesindeki Ze Luis'den açıklama geldi. 29 yaşındaki futbolcu, hakkındaki transfer iddiaları için sorulan bir soruya "Transfer döneminde bunların yaşanması normal. Şu an için kesin bir şey söyleyemem ama bazı teklifler olduğu da gizleyemem" cevabını verdi.



GÖZLER AKGÜN VE MIRIN'DE



Altınordu'nun Oğuzhan Akgün, Hatay'ın da Mirin'i istemesi yönetimi sevindirdi. Bu iki ismin kiralanmasından gelecek parayı transfere kaynak olarak kullanmayı planlayan siyahbeyazlı idarecilerin zorluk çıkarmadan gelen teklifleri kabul edeceği belirtildi.



SAATLİ BOMBA!



Yeni transfer Welinton'un PAOk maçından sonra Antalyaspor sınavında da bir penaltı yaptırması Beşiktaşlı taraftarların gözünü korkuttu. Siyah-beyazlı taraftarlar, 31 yaşındaki stopere, "saatli bomba" lakabını taktılar.



N'SAKALA: DEVAMKE!



Takıma gittikçe daha çok alışmaya başlayan yeni transferlerden N'Sakala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları coşturdu. 30 yaşındaki sağ bek, instagram'dan Antalya maçındaki fotoğrafını paylaşıp Türkçe olarak "Her gün daha iyiye. Devamke" yazdı.







