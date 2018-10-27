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Oğuzhan Özyakup'a takımdan teselli!

Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği Genk maçında gördüğü tepkiler nedeniyle, maçtan sonra ağzını bıçak açmayan Oğuzhan Özyakup, tecrübeli isimler tarafından teselli edildi.

Kaynak: Milliyet
Oğuzhan Özyakup'a takımdan teselli!
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27 Ekim 2018 04:46
Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği Genk maçında gördüğü tepkiler nedeniyle, maçtan sonra ağzını bıçak açmayan Oğuzhan Özyakup, tecrübeli isimler tarafından teselli edildi.

Başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere birçok tecrübeli oyuncu, Oğuzhan'a destek verirken, futbolda böyle dönemlerin yaşandığını söyledikleri öğrenildi.

Özellikle Quaresma, Tolga, Caner, Necip ve Gökhan Töre'nin destek verdiği Oğuzhan Özyakup'un, bir hayli üzgün olduğu bildirildi.

Dünü izinli geçiren ve Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün başlayacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in, bu futbolcuyla özel bir görüşme yaparak, psikolojisini düzeltmeye çalışacak.Öte yandan Başkan Fikret Orman ve yönetici Ahmet Kavalcı'nın da Oğuzhan ile görüşeceği belirtildi.

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