Oğuzhan Özyakup'a soyunma odasında destek

Genk maçından sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasında da Beşiktaş tribünlerinin şiddetli protestolarına hedef olan kaptan Oğuzhan Özyakup'a, Teknik Direktör Şenol Güneş ve arkadaşları sahip çıktı. Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Oğuzhan'ın soyunma odasında teselli edildiği öğrenildi.Yıldız futbolcuya moral vermeye çalışan Şenol Güneş ve takım arkadaşlarının, "Futbolda böyle dönemler olur. Sen işine odaklan. Yapman gereken daha fazla çalışıp, takıma katkı sağlamak" diye konuştukları bildirildi. Oğuzhan'ı kaybetmek istemeyen Şenol Güneş'in, deneyimli oyuncuya Başakşehir maçında da 11'de forma vermeyi düşündüğü aktarıldı. Siyah-beyazlı teknik adamın, sakatlık sorunlarını yeni atlatan Tolgay ve Ljajic'in yeterli seviyeyi gelmemesi durumunda Oğuzhan'ı forvet arkasında oynatmayı planladığı ifade edildi.Bu arada siyah-beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre, uzun süredir tribünlerin hedefinde olan Oğuzhan'ın durumu, Teknik Direktör Şenol Güneş'i bir hayli düşündürüyor. Mental olarak yorgun düşen oyuncusunun bir an önce toparlanmasını isteyen Güneş'in yakın çevresine kalan haftalarda Oğuzhan'a çok ihtiyacı olduğunu söylediği de vurgulandı.Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren kaptan Oğuzhan Özyakup 236 resmi maça çıktı. 181 kez ilk 11'de şans bulan yıldız futbolcu 29 gol attı.