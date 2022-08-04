Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi netleşiyor!

10 yıllık Beşiktaş kariyeri sonrası kulüpten ayrılan Oğuzhan Özyakup, henüz kendisine bir takım bulabilmiş değil.İsmi uzun süre Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile anılan Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi konusunda çeşitli spekülasyonlar çıkmaya devam ederken tecrübeli futbolcu, Hollanda'ya geri dönme hazırlığında."Oğuzhan ile sürekli görüşüyorum. Avrupa'da 4-5 kulüp ile görüşüyor, doğru projeyi seçmek ve mutlu olabileceği bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Doğru kararı vereceğine inanıyorum. Ama anladığım kadarıyla şimdilik Türkiye'de oynamayı düşünmüyor. Türkiye'den büyük camialardan teklif aldı, ben de şahit oldum. Ancak 10 sene Beşiktaş'ta oynadıktan sonra gidip de Türkiye'de başka forma giymek istemiyor çünkü kulüple ayrı bir bağı var."