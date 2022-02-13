Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı için açıklama

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı için açıklama
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13 Şubat 2022 14:04
Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

29 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığın ardından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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