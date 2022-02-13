Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı hakkında açıklama yaptı.
Siyah-beyazlıların açıklamasında, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.
29 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığın ardından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.
Siyah-beyazlıların açıklamasında, Oğuzhan Özyakup'un sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.
29 yaşındaki futbolcu, bu sakatlığın ardından Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.