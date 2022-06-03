Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden biri de Oğuzhan Özyakup oldu. Siyah-beyazlı takıma veda eden futbolcunun yeni adresi ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Oğuzhan Özyakup ise farklı bir strateji izlemeyi planlıyor.



GALATASARAY VE TRABZONSPOR İDDİALARI



Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmesine karşın bir türlü istenilen patlamayı yapamayan Oğuzhan Özyakup'un adı yakın zamanda Galatasaray ile anıldı. Ayrıca futbolcuya Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği öne sürüldü.



OĞUZHAN ÖZYAKUP HOLLANDA'YA DÖNMEK ÜZERE



Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli orta saha oyuncusu Hollanda'ya dönme hazırlığı yapıyor. Futbola AZ Alkmaar altyapısında başlayan 29 yaşındaki Oğuzhan, Feyenoord'un gündeminde yer alıyor. 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 6 aylığına Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, burada 4 maçta 1 gol atmıştı.



BEŞİKTAŞ'TA SON SEZONUNDA NE YAPTI?



Oğuzhan Özyakup, 2021-22 sezonunda 17 maçta 820 dakika süre aldı ve 1 asist üretti. Özyakup, 2020-21 sezonunda ise 28 maçta 4 gol 6 asistlik performansla dikkatleri üstüne çekmişti.





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