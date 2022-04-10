Oğuzhan Özyakup Trabzonspor yolunda

Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu Oğuzhan Özyakup, yeni takım tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan Özyakup Trabzonspor yolunda
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10 Nisan 2022 12:20
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael'in kadroya dahi almadığı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu biten sözleşmesini uzatmayarak ayrılma kararını kafasına koydu. Milli futbolcu için Trabzonspor rotası gözüktü.

OĞUZHAN ÖZYAKUP TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Ligi şampiyon bitirmesi muhtemel olan Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen, Abdullah Avcı yönetiminde de kendisini geliştireceğini düşünen 29 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi biçilmiş kaftan.

Trabzonspor cephesinde de durum aynı. Öyle ki Oğuzhan hem Avcı'nın eski öğrencisi, hem bonservisi elinde, hem Dorukhan gibi katkı sağlama ihtimali yüksek hem de gelecek sezon düşecek olan yabancı sayısı sebebiyle avantajlı durumda. Kısaca bu transfer iki taraf için de 'kazan-kazan' şeklinde. 

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