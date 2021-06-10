Oğuzhan Özyakup'tan Suudi Arabistan yanıtı

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'la sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Yıldız isim de Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atmıştı. Bir başka iddia da takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup hakkında geldi.öne sürüldü. Hattabelirtildi.Ancak Oğuzhan'ın bu iddialara cevabı, "" oldu.28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.