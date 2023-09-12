Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'ın Türk oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Türkiye'de yaşadığı başarıları Hollanda'da da yaşamak istediğini söyledi.Fortuna Sittard'daki ilk özel röportajını AA muhabirine veren Oğuzhan Özyakupifadelerini kullandı.Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin bulunduğunu belirten deneyimli futbolcu,şeklinde konuştu.sözlerini kullanan Oğuzhan,değerlendirmesinde bulundu.Oğuzhan, Arsenal dönemini yakından bildiği Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain hakkında şu ifadeleri kullandı:Büyük transferlerin her zaman başarı getirmediğinin altını çizen Oğuzhan, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında şunları kaydetti:Beşiktaş'ın eski kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, "Asist yapmayı seven bir oyuncusun. Icardi mi, Dzeko mu, Aboubakar mı? Hangisiyle birlikte oynamak isterdin?" sorusuna şu yanıtı verdi:Oğuzhan, Beşiktaş'tan sonra Fortuna Sittard'da da birlikte oynadıkları ve şimdi Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yürüten Burak Yılmaz'ın başarılı olacağına inandığının altını çizerek,ifadelerini kullandı.Deneyimli futbolcu,sorusunu,şeklinde yanıtladı.Bugün Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın, EURO 2024 şansını da değerlendiren milli futbolcu,şeklinde konuştu.Oğuzhan Özyakup," sorusuna,yanıtını verdi.Oğuzhan,sorusunu," şeklinde yanıtladı.Oğuzhan Özyakup, baskının kendisini olumsuz etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'taki son döneminde beklenen performansından uzak olması hakkında,diye konuştu.sözlerini kullanan Oğuzhan,ifadelerini kullandı.