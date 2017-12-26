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Oğuzhan Özyakup: "Puan farkını kapatır, şampiyon oluruz"

Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup ilk devreyi 4. sırada kapatmalarının hiç önemli olmadığını kaydetti.

Kaynak: Takvim
Oğuzhan Özyakup: 'Puan farkını kapatır, şampiyon oluruz'
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26 Aralık 2017 11:49
Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup ilk devreyi 4. sırada kapatmalarının hiç önemli olmadığını söyledi.

Siyah- Beyazlı oyuncu, "2. yarı puan farkını kapatır ipi göğüsleriz. Hiç beklenmedik puanlar kaybettik" diye konuştu

2012 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki Oğuzhan Özyakup bu sezon 21 maçta forma şansı yakaladı. Oğuazhan, Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaptı

OĞUZHAN İÇİN İKİ AÇIKLAMA

Fikret Orman: "Oğuzhan bu takımın kaptanı. Beşiktaş istemediği sürece gitmez. Beşiktaş'ın 10 numarası. Bizde bir rahatsızlık yok, sıkıntı olmaz" (Fenerbahçe iddiaları)

Rıdvan Dilmen: "Oğuzhan'ın 2. yarıda Beşiktaş'tan gideceğini hissediyorum, gelişmeler onu gösteriyor"


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