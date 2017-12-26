bu takımın kaptanı. Beşiktaş istemediği sürece gitmez. Beşiktaş'ın 10 numarası. Bizde bir rahatsızlık yok, sıkıntı olmaz" (Fenerbahçe iddiaları)



Rıdvan Dilmen: "Oğuzhan'ın 2. yarıda Beşiktaş'tan gideceğini hissediyorum, gelişmeler onu gösteriyor"

Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup ilk devreyi 4. sırada kapatmalarının hiç önemli olmadığını söyledi.Siyah- Beyazlı oyuncu, "2. yarı puan farkını kapatır ipi göğüsleriz. Hiç beklenmedik puanlar kaybettik" diye konuştu2012 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki Oğuzhan Özyakup bu sezon 21 maçta forma şansı yakaladı. Oğuazhan, Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaptı