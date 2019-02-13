  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Oğuzhan Özyakup, Ljajic'e yenildi

Şenol Güneş döneminde kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Oğuzhan, bu sezon kulübeye mahkum oldu. Formayı Ljajic'e kaptıran 26 yaşındaki futbolcu, son üç maçta kadroda olmasına karşın şans bulamadı.

Kaynak: Hürriyet
Oğuzhan Özyakup, Ljajic'e yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 09:06
Oğuzhan Özyakup, kayıplarda! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın kaptanı olan 26 yaşındaki futbolcuya son üç maçta kadroya alsa da sahaya hiç sürmedi. Oğuzhan bu sezon toplam 7 lig maçında kadroya alınsa da oyuna girme şansı bulamadı.

Süre alamadığı maçlar arasında Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli müsabakalar da yer alıyor. Güneş, daha önce yaptığı açıklamalarda Oğuzhan ile Ljajic'in yan yana oynamakta zorlandığını ve birisini tercih edeceğini söylemişti. Ve tecrübeli teknik adamın tercihi Sırp futbolcu oldu.

ORTALAMA 59 DAKİKA SAHADA KALDI

Takımın birinci kaptanı olan Oğuzhan, bandı da kaybedebilir. Zira başkan Fikret Orman, ara transferler için düzenlenen imza töreninde "Burak Yılmaz'ın kaptan olmasını çok isterim" demişti. Bu sezon Avrupa maçları dahil toplam 24 maçta forma giyen Oğuzhan, 1 gol ve 6 asist yaptı. 1422 dakika süre alan oyuncu ortalama 59 dakika sahada kaldı. Forma giydiği 14 lig maçının 10'unda forma giyen Oğuzhan, bunların sadece 4'ünde 90 dakika sahada kaldı.

Sezon başından bu yana büyük form düşüşü yaşayan Oğuzhan, Güneş dönemindeki iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için