Oğuzhan Özyakup kredisini tüketiyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'la yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan Özyakup kredisini tüketiyor
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17 Ekim 2021 12:32
Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
Kartal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup, ortaya koyduğu etkisiz performansla kredisini tüketiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği şansı bir kez daha değerlendiremeyen Oğuzhan, ilk 11'de çıktığı Başakşehir mücadelesinde ikinci yarıda oyundan alındı. Sezonun kalan bölümünde formunu artırmaması halinde Oğuzhan'la lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor. 

 

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