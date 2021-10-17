Oğuzhan Özyakup kredisini tüketiyor

Kartal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup, ortaya koyduğu etkisiz performansla kredisini tüketiyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği şansı bir kez daha değerlendiremeyen Oğuzhan, ilk 11'de çıktığı Başakşehir mücadelesinde ikinci yarıda oyundan alındı. Sezonun kalan bölümünde formunu artırmaması halinde Oğuzhan'la lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği şansı bir kez daha değerlendiremeyen Oğuzhan, ilk 11'de çıktığı Başakşehir mücadelesinde ikinci yarıda oyundan alındı. Sezonun kalan bölümünde formunu artırmaması halinde Oğuzhan'la lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.