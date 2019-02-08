Oğuzhan Özyakup ilk 11'i unuttu

Beşiktaş'ta eski günlerini mumla aratan Oğuzhan Özyakup ligde son 8 maçtır ilk 11'de forma giymedi.Son olarak 11 Kasım 2018'de Sivasspor karşısında ilk 11'de yer alan Siyah-Beyazlı futbolcu o maçtan sonra oynanan karşılaşmalarda ilk 11'de bulunmadıTeknik Direktör Şenol Güneş'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği Oğuzhan'daki düşüş önlenemedi26 yaşındaki Oğuzhan Özyakup bu sezon ligde 14 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı. 764 dakika sahada kaldı