Oğuzhan Özyakup için karar zamanı!

Oğuzhan Özyakup'un durumunun 10 gün içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyuncuya İngiliz kulüplerinden Newcastle ve Everton talip olurken Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararsız.
1 MİLYON 800 BİN EURO
Başkan Fikret Orman'ın Oğuzhan'a sıcak bakmadığı ancak kararı yönetime bıraktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'la sözleşme yaparsa yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan yukarı vermeyeceği öğrenildi.
BU SEZON DÜŞÜŞ YAŞIYOR
Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup bu sezon büyük bir düşüş içinde. Eski günlerini aratan Siyah-Beyazlı yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
FABRI TEKLİFLERİ DİKKATE ALMIYOR
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabri'nin kendisine yapılan teklifleri dikkate almadığı ortaya çıktı. İspanyol eldivenin yakın çevresine, "Burada mutluyum. Yönetim yollamazsa kalacağım" dediği gelen bilgiler arasında.
GÖKHAN TÖRE KAYSERİ'YE BİR İHTİMAL
Sakatlığı geçmesine rağmen Güneş tarafından şans verilmeyen Gökhan Töre'nin Kayseri maçında oynayabileceği öğrenildi. Bu oyuncunun sakatlık sonrası performansı merak ediliyor..
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1 MİLYON 800 BİN EURO
Başkan Fikret Orman'ın Oğuzhan'a sıcak bakmadığı ancak kararı yönetime bıraktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'la sözleşme yaparsa yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan yukarı vermeyeceği öğrenildi.
BU SEZON DÜŞÜŞ YAŞIYOR
Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup bu sezon büyük bir düşüş içinde. Eski günlerini aratan Siyah-Beyazlı yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
FABRI TEKLİFLERİ DİKKATE ALMIYOR
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabri'nin kendisine yapılan teklifleri dikkate almadığı ortaya çıktı. İspanyol eldivenin yakın çevresine, "Burada mutluyum. Yönetim yollamazsa kalacağım" dediği gelen bilgiler arasında.
GÖKHAN TÖRE KAYSERİ'YE BİR İHTİMAL
Sakatlığı geçmesine rağmen Güneş tarafından şans verilmeyen Gökhan Töre'nin Kayseri maçında oynayabileceği öğrenildi. Bu oyuncunun sakatlık sonrası performansı merak ediliyor..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın