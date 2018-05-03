Oğuzhan Özyakup için karar zamanı!

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durumunun 10 gün içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyuncuya İngiliz kulüplerinden Newcastle ve Everton talip olurken Beşiktaş Yönetimi bu konuda kararsız.Başkan Fikret Orman'ın Oğuzhan'a sıcak bakmadığı ancak kararı yönetime bıraktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'la sözleşme yaparsa yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan yukarı vermeyeceği öğrenildi.Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup bu sezon büyük bir düşüş içinde. Eski günlerini aratan Siyah-Beyazlı yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Fabri'nin kendisine yapılan teklifleri dikkate almadığı ortaya çıktı. İspanyol eldivenin yakın çevresine, "Burada mutluyum. Yönetim yollamazsa kalacağım" dediği gelen bilgiler arasında.Sakatlığı geçmesine rağmen Güneş tarafından şans verilmeyen Gökhan Töre'nin Kayseri maçında oynayabileceği öğrenildi. Bu oyuncunun sakatlık sonrası performansı merak ediliyor..