  •  
    Oğuzhan'ın transferdeki YENİ sürpriz rotası belli!
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!
  •  
    Ersun Yanal'dan Volkan için FLAŞ bir karar geldi!
  •  
    "G.Saray'ı bu transferde açık açık kandırmışlar!"
  •  
    Benfica maçı sonrası; "Diagne böyle olamaz"

Oğuzhan Özyakup için Çin iddiası!

Göz rahatsızlığı nedeniyle dinlendirilen Oğuzhan Özyakup'un, Çin'den gelen teklifi değerlendirmesi için bu ülkeye kısa süreli bir seyahat yapabileceği iddia edildi..

Kaynak: Takvim
Oğuzhan Özyakup için Çin iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 11:56
Yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle dinlendirilen Oğuzhan Özyakup'un, Çin'den gelen teklifi değerlendirmesi için bu ülkeye kısa süreli bir seyahat yapabileceği iddia edildi.

Yönetimin de izniyle Çin'e gidecek olan Oğuzhan'ın burada kendisini isteyen kulüp teknik direktörü ile görüşeceği, ortamı tahlil edeceği ve şehri göreceği öne sürüldü.

Başkan Orman'ın forma giyme şansı kalmadığı için para ederken Oğuzhan'ı satarak gelir elde etmek istediği Çin'den gelen teklifin ise 7-8 milyon Euro civarında olduğu bildirildi..



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için