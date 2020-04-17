Oğuzhan Özyakup: 'Feyenoord'a kendimi geliştirmek için geldim'

Beşiktaş'ın Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda ekibine kendini geliştirmek için geldiğini söyledi.Oğuzhan Özyakup, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu.Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak transfer olduğunu hatırlatan Oğuzhan,ifadelerini kullandı.Hollanda'daki antrenmanları hakkında da bilgi veren Oğuzhan Özyakup, "" ifadelerini kullandı.Salgın döneminde herkesin yaşamın değerini daha iyi anladığını aktaran Oğuzhan, "" değerlendirmesinde bulundu.Espor'da düzenlenecek bir turnuvada milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte Türkiye'yi temsil edeceklerini de sözlerine ekleyen Oğuzhan, "" şeklinde konuştu.