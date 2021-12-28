Oğuzhan Özyakup bir var, bir yok!

Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Oğuzhan Özyakup istikrarsız performansına devam etti, Konya deplasmanında varlık gösteremedi.

, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan Özyakup bir var, bir yok!
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28 Aralık 2021 14:23
Oğuzhan Özyakup
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
Beşiktaş'ın önemli beklentiler içinde olduğu isimlerden Oğuzhan Özyakup, Konyaspor deplasmanında kayıplardaydı.

Maçın henüz başında net bir pozisyona giren ancak topu kaleci Sehic'e nişanlayan Ozzie, maçtaki diğer şutunda ise isabet bulamadı. Girdiği iki, ikili mücadeleyi de kaybeden Oğuzhan, 69. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı. Öte yandan siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Atiba'nın yedek oturduğu karşılaşmada kaptan olarak sahaya çıktı. 


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