Oğuzhan Özyakup: "Artık kırgınlık yok, hazırım!"

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanma süreci hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Oğuzhan Özyakup: 'Artık kırgınlık yok, hazırım!'
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20 Ağustos 2020 16:24
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'a kiraladığı ve bu sezon başında takıma kattığı Oğuzhan Özyakup, o dönemde yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile yaşadığı kısa süreli ayrılığı anlatan orta saha oyuncusu, "Kırgınlık artık kalmadı. O dönem bazı şeyler istediğim gibi olmadı. 2 sene burada şampiyonluk gördüm. Şampiyonluktan önce de, sonra da zor dönemler yaşadım. Hollanda'ya gidip sıfırlanıp geldim. 12 sene sonra Hollanda'ya gittim, evde oldum, o dönem de pandemiye denk geldi. Annemin, babamın orada olması, bana çok şey fark ettirdi tekrar. Gitmeden önce Sergen hocam geldi, 1 gün önce. Ben kararımı vermiştim, karşı tarafa da sözüm vardı, bize yakışmazdı. Geldim, kendime güvenim tam. Burada zor dönemler gördüm, 2 şampiyonluk gördüm, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar gördüm. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum, kendime güvenim tam." diye konuştu.

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