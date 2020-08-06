Oğuzhan Özyakup artık gün sayıyor

Feyenoord ile kiralık sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un 10 Ağustos'tan itibaren takımla Ümraniye'de çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Oğuzhan Özyakup artık gün sayıyor
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06 Ağustos 2020 09:29
Feyenoord ile kiralık sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un 10 Ağustos'tan itibaren takımla Ümraniye'de çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın Oğuzhan'dan bu sezon yararlanmak istemesi nedeniyle Oğuzhan takımda kalacak.

Geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak giden Oğuzhan Özyakup, yeni kampına katılacak ve burada kendini gösterip 11'e girmeye çalışacak




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