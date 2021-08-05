Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor için kapıları kapattı

Oğuzhan Özyakup'un kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmekte ısrarcı olduğu kaydedildi.



Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşı ve ilk 11'i zorlayacak bir form durumu olmaması sebebiyle yönetimin yolları ayırmaya sıcak baktığı oyuncuyla bu konuda yeni bir görüşme yapması bekleniyor.



Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki Oğuzhan Özyakup, Süper Lig kariyerinde 213 maça çıkıp 29 gol attı ve 40 asist yaptı.



