Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip

Sivasspor, Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup'la ilgileniyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2023 12:00
Sivasspor, daha önce de gündeme gelen Oğuzhan Özyakup'un peşinde. Fortuna Sittard forması giyen 30 yaşındaki gurbetçi yıldızın transferiyle bizzat Rıza Çalımbay ilgileniyor.

Deneyimli teknik adam, Oğuzhan'ı Sivas'ta görmeyi çok istiyor. Ailevi problemleri nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Dia Saba'nın yerine düşünülen Oğuzhan'ın, teklife vereceği cevap bekleniyor.

Sivasspor'un ara transferde toplamda 3 takviye ile kadroyu güçlendireceği öğrenildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ