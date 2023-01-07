Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip

Sivasspor, daha önce de gündeme gelen Oğuzhan Özyakup'un peşinde. Fortuna Sittard forması giyen 30 yaşındaki gurbetçi yıldızın transferiyle bizzat Rıza Çalımbay ilgileniyor.
Deneyimli teknik adam, Oğuzhan'ı Sivas'ta görmeyi çok istiyor. Ailevi problemleri nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Dia Saba'nın yerine düşünülen Oğuzhan'ın, teklife vereceği cevap bekleniyor.
Sivasspor'un ara transferde toplamda 3 takviye ile kadroyu güçlendireceği öğrenildi.
Deneyimli teknik adam, Oğuzhan'ı Sivas'ta görmeyi çok istiyor. Ailevi problemleri nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Dia Saba'nın yerine düşünülen Oğuzhan'ın, teklife vereceği cevap bekleniyor.
Sivasspor'un ara transferde toplamda 3 takviye ile kadroyu güçlendireceği öğrenildi.
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