Oğuzhan Özyakup'a son bir şans!

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup'u göndermeme ve performans durumuna göre yeni sözleşme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğuzhan Özyakup'a son bir şans!
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08 Şubat 2022 18:29
Beşiktaş'ta transferin son günü Oğuzhan Özyakup için kiralama teklifleri geldi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, Oğuznhan Özyakup'u göndermeme kararı aldı.

Son dönemde Beşiktaş'ta daha fazla süre almaya başlayan 29 yaşındaki futbolcuya yönetim son bir şans daha verdi.

Sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup, ligin sonuna kadar Beşiktaş'ta performansını arttırması halinde yönetim yeni kontrat için masaya oturacak.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta kalan bölümde beklenen performansı gösteremezse sezon sonunda siyah-beyazlılara veda edecek.



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