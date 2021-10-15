Oğuzhan Özyakup, 3. kez 'dalya' dedi!

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.
Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.
Oğuzhan Özyakup, 300. kez Beşiktaş formasını giymeye hazırlanıyor.
3x🏆 Süper Lig
1x🏆 Türkiye Kupası
📊299 Maç
⚽️35 Gol
🎯61 Asist pic.twitter.com/FogEELnmwr
— Sporx (@sporx) October 15, 2021