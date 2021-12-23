Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11 şansı yakaladı.

Haber; AA
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Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de
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23 Aralık 2021 20:28
Göztepe karşılaşmasında ilk 11'e yazılan Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile 15 Ekim'de oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Oğuzhan, sonrasında ligde ve Avrupa'da şans bulmakta zorlandı.

Medipol Başakşehir maçından sonra ligdeki 6 karşılaşmada kadroda olmasına rağmen süre alamayan Oğuzhan, Önder Karaveli'nin görev yaptığı Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Oğuzhan, Medipol Başakşehir maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta da yedek kulübesinde kaldı. Tecrübeli oyuncu deplasmandaki Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerden oyuna girme şansı yakaladı.


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